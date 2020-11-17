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В Туймазах электромонтера зажало между подъёмным краном и грузовой тележкой

В Туймазах электромонтера зажало между подъёмным краном и грузовой тележкой

Туймазинский район | 17 ноя 2020 | 11:09

В Туймазах 43-летнего электромонтёра зажало между грузовой тележкой и подъёмным краном. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции Башкирии.



По данным ведомства, несчастный случай произошёл 8 сентября на предприятии ООО «Железобетон». В ходе ремонтных работ электромонтёра зажало между перильным ограждением грузовой тележки и поперечной балкой козлового крана. Пострадавшего доставили в больницу, где ему диагностировали травму тяжёлой степени.

Установлено, что причинами случившегося стали нарушение технологического процесса и неудовлетворительная организация производства работ. В частности, на предприятии не были созданы безопасные условия труда при эксплуатации подъёмного крана. 

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По факту выявленных нарушений в отношении виновников несчастного случая возбуждено административное дело. 

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Источник: ufa.aif.ru

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