В Туймазах электромонтера зажало между подъёмным краном и грузовой тележкой

Туймазинский район | 17 ноя 2020 | 11:09

В Туймазах 43-летнего электромонтёра зажало между грузовой тележкой и подъёмным краном. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции Башкирии.







По данным ведомства, несчастный случай произошёл 8 сентября на предприятии ООО «Железобетон». В ходе ремонтных работ электромонтёра зажало между перильным ограждением грузовой тележки и поперечной балкой козлового крана. Пострадавшего доставили в больницу, где ему диагностировали травму тяжёлой степени.



Установлено, что причинами случившегося стали нарушение технологического процесса и неудовлетворительная организация производства работ. В частности, на предприятии не были созданы безопасные условия труда при эксплуатации подъёмного крана.

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По факту выявленных нарушений в отношении виновников несчастного случая возбуждено административное дело.