Авария в Уфе: водитель "четырнадцатой" врезался в стоящий на дороге грузовик

Уфа | 17 ноя 2020 | 11:25

Утром, 16 ноября, водитель за рулем ВАЗ-2114, следуя по улице Гвардейская в сторону улицы Апрельская, наехал на стоящую грузовую автомашину КАМАZ с прицепом. В результате дорожной аварии водитель с травмами головы госпитализирован.



Предположительно, мужчина был пьян. В медицинском учреждении у водителя взяли кровь на содержание алкоголя. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, ведется расследование.







«За минувшие сутки на территории города Уфы сотрудниками ГИБДД зарегистрировано 111 дорожно-транспортных происшествий, в 6 дорожных авариях пострадали 6 человек», — сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.



Ранее сообщалось об аварии в Благоварском районе. Здесь водитель погиб, упав в реку с моста.





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Фото: УГИБДД МВД по РБ