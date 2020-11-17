Авария в Уфе: водитель "четырнадцатой" врезался в стоящий на дороге грузовик

Утром, 16 ноября, водитель за рулем ВАЗ-2114, следуя по улице Гвардейская в сторону улицы Апрельская, наехал на стоящую грузовую автомашину КАМАZ с прицепом. В результате дорожной аварии водитель с травмами головы госпитализирован.
Предположительно, мужчина был пьян. В медицинском учреждении у водителя взяли кровь на содержание алкоголя. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, ведется расследование.
«За минувшие сутки на территории города Уфы сотрудниками ГИБДД зарегистрировано 111 дорожно-транспортных происшествий, в 6 дорожных авариях пострадали 6 человек», — сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.