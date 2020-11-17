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В Абзелиловском районе подросток спас своего сверстника

В Абзелиловском районе подросток спас своего сверстника

Абзелиловский район | 17 ноя 2020 | 14:47

15-летний житель села Гусево Абзелиловского района стал героем. Мальчик спас тонущего в реке сверстника. О произошедшем рассказало местное издание «Абзелил».



Инцидент произошёл ещё минувшим летом, но о героическом поступке подростка стало известно совсем недавно. Ребята отдыхали на берегу реки Авняш, которая после сильных дождей поднялась выше обычного уровня. К упавшему дереву друзья привязали канат и развлекались тем, что держались за веревку и будто боролись с течением. В какой-то момент голова одного из мальчиков погрузилась под воду, он запутался в верёвке и не мог выплыть на поверхность.

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На помощь к подростку бросился 15-летний сверстник. Мальчик тут же прыгнул в воду, развязал пострадавшего и вытащил парня на берег. Как признался после юный герой, он совсем не боялся, так как время на сомнения просто не было. К слову, в будущем мальчик хочет связать свою профессию с помощью людям – подросток планирует стать врачом или спасателем.

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Источник: bash.news

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