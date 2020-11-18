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ДТП в Дюртюлинском районе: неизвестный водитель сбил 23-летнего мужчину и скрылся

ДТП в Дюртюлинском районе: неизвестный водитель сбил 23-летнего мужчину и скрылся

Дюртюлинский район | 18 ноя 2020 | 09:08

Ночью 17 ноября в Дюртюлинском районе случилось ДТП, в котором серьезно пострадал молодой житель Башкирии.

Все случилось около трех часов ночи возле кафе «Транзит» на 11 километре трассы Нефтекамск-Дюртюли. Неустановленный водитель сбил 23-летнего мужчину и скрылся с места аварии. Парня с тяжелыми травмами доставили в больницу.



Автоинспекторы ведут поиски нарушителя и просят всех жителей республики, которые могут помочь найти злоумышленника, звонить в дежурную часть УГИБДД МВД по РБ по телефону 8-347-235-84-02 или в ближайшее отделение полиции.

Ранее сообщалось об аварии в Уфе. Здесь водитель "четырнадцатой" врезался в стоящий на дороге грузовик.

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Источник: www.sobkor02.ru

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