ДТП в Дюртюлинском районе: неизвестный водитель сбил 23-летнего мужчину и скрылся

Дюртюлинский район | 18 ноя 2020 | 09:08

Ночью 17 ноября в Дюртюлинском районе случилось ДТП, в котором серьезно пострадал молодой житель Башкирии.



Все случилось около трех часов ночи возле кафе «Транзит» на 11 километре трассы Нефтекамск-Дюртюли. Неустановленный водитель сбил 23-летнего мужчину и скрылся с места аварии. Парня с тяжелыми травмами доставили в больницу.







Автоинспекторы ведут поиски нарушителя и просят всех жителей республики, которые могут помочь найти злоумышленника, звонить в дежурную часть УГИБДД МВД по РБ по телефону 8-347-235-84-02 или в ближайшее отделение полиции.



Ранее сообщалось об аварии в Уфе. Здесь водитель "четырнадцатой" врезался в стоящий на дороге грузовик.





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