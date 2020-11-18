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В Уфе тракторист задел газопровод: 12 домов остались без тепла

В Уфе тракторист задел газопровод: 12 домов остались без тепла

Уфа | 18 ноя 2020 | 09:56

Накануне, 17 ноября, жители Уфы сообщили об аварии на улице Агрономической. Там напротив жилого дома 1/3 проводились ремонтные работы, но в какой-то момент трактор задел газопровод. От удара труба повредилась. Приехавшие на вызов специалисты аварийной газовой службы зафиксировали утечку.



Сотрудники ОАО «Газпромгазораспределение Уфа» оперативно приступили к устранению повреждения. Им также необходимо устранить утечку. Однако ситуация осложняется тем, что проживающие в данном секторе граждане остались без газоснабжения, пострадали люди из 12 частных домов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты города. В настоящий момент специалисты прилагают все усилия, чтобы ликвидировать последствия аварии.

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Источник: proural.info
Фото: Пресс-служба УГЗ Уфы

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