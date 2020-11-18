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В Кармаскалинском районе ревнивец зарезал воспитательницу детского сада на рабочем месте

В Кармаскалинском районе ревнивец зарезал воспитательницу детского сада на рабочем месте

Кармаскалинский район | 18 ноя 2020 | 10:14

Уфимский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины по статье «убийство».



По данным пресс-службы республиканского следственного управления СКР, днем 17 ноября пьяный житель Уфимского района пришел в детский сад в село Старые Киешки Кармаскалинского района — место работы воспитателем его бывшей 47-летней супруги. Мужчина, приревновав женщину, нанес ей не менее трех ударов ножом, после чего попытался скрыться с места происшествия. Учителю физкультуры местной школы, находящейся в одном здании с детским садом, удалось задержать ревнивца. Учащиеся школы и воспитанники детского сада в то время, когда совершалась расправа над воспитательницей, находились в других помещениях учреждений.

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Потерпевшая от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи.
«Задержанному предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СКР по РБ.
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Источник: www.bashinform.ru

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