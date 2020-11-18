Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии пропал житель Салаватского района Александр Гребенчук

В Башкирии пропал житель Салаватского района Александр Гребенчук

В Башкирии пропал житель Салаватского района Александр Гребенчук

Салаватский район | 18 ноя 2020 | 14:06

В Башкирии разыскивают 65-летнего жителя Салаватского района Александра Гребенчука. Ориентировку на его поиск опубликовали на странице волонтеров «Лиза Алерт».

Известно, что мужчина пропал две недели назад, 4 ноября. В тот день он вышел из дома и обратно не вернулся.

Приметы: рост 176 см, среднего телосложения, седые волосы, зеленые глаза.

Был одет в темный свитер, бело-серые зимние штаны и темные ботинки.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Александра, позвоните на единый номер экстренных служб (112) или волонтерам (8-800-700-54-52).

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: