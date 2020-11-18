В Башкирии пропал житель Салаватского района Александр Гребенчук

Салаватский район | 18 ноя 2020 | 14:06

В Башкирии разыскивают 65-летнего жителя Салаватского района Александра Гребенчука. Ориентировку на его поиск опубликовали на странице волонтеров «Лиза Алерт».



Известно, что мужчина пропал две недели назад, 4 ноября. В тот день он вышел из дома и обратно не вернулся.



Приметы: рост 176 см, среднего телосложения, седые волосы, зеленые глаза.



Был одет в темный свитер, бело-серые зимние штаны и темные ботинки.



Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Александра, позвоните на единый номер экстренных служб (112) или волонтерам (8-800-700-54-52).



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Фото: Лиза Алерт