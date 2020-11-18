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В Уфе спасатели помогли девушке застрявшей между батареями отопления | видео

В Уфе спасатели помогли девушке застрявшей между батареями отопления | видео

Уфа | 18 ноя 2020 | 15:55

Накануне, 17 ноября, в районе 3 часов дня спасатели получили от уфимки просьбу о помощи. Оказалось девушка решила заняться благоустройством квартиры. Встав на подоконник, хозяйка вешала шторы. Завершив, она начала спускаться на пол. Однако в этот уфимка сорвалась и нога застряла между батареями. Почти 30 минут девушка пыталась освободиться. Понимая, что самой ей выбраться уже не удастся, обратилась к сотрудникам Управления гражданской защиты.



Спасатели попали в квартиру с помощью лестницы. Забравшись в жилье через окно, мужчины помогли девушке. Операция по спасению заняла всего 10 минут. При осмотре стопы повреждений обнаружено не было, однако спасатели порекомендовали уфимке обратиться в травмпункт.

Напомним, ранее житель Черниковки получил травму ноги, возвращаясь домой с рыбалки. По дороге мужчина споткнулся и сильно повредил конечность. Понимая, что самостоятельно встать не получится, рыбак позвонил спасателям. Они помогли ему добраться до машины скорой и оказали медицинскую помощь.


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Источник: proural.info
Фото: УГЗ г.Уфы

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