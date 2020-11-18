Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии две собаки насмерть загрызли своего хозяина

В Башкирии две собаки насмерть загрызли своего хозяина

В Башкирии две собаки насмерть загрызли своего хозяина

| 18 ноя 2020 | 16:45

В Башкирии произошло жуткое событие. Две домашние собаки загрызли своего хозяина. Известно, что остановить собак удалось радикальным способом.

25-летний парень из Башкирии стал жертвой собственных питомцев. Две собаки напали на парня прямо в квартире и загрызли. Молодой человек получил серьёзные травмы — собаки разорвали мышцы несчастного, а также повредили артерии и сухожилия.



Пострадавшего доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти жизнь несчастного. Полицейским пришлось застрелить агрессивных животных.

Новостной паблик «Плохие новости» поделился кадрами с места происшествия. На видео можно заметить, что вся квартира пострадавшего измазана в крови. Видимо, молодой человек пытался сам остановить кровь до приезда скорой помощи любыми подручными способами.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: