В Башкирии две собаки насмерть загрызли своего хозяина

| 18 ноя 2020 | 16:45

В Башкирии произошло жуткое событие. Две домашние собаки загрызли своего хозяина. Известно, что остановить собак удалось радикальным способом.



25-летний парень из Башкирии стал жертвой собственных питомцев. Две собаки напали на парня прямо в квартире и загрызли. Молодой человек получил серьёзные травмы — собаки разорвали мышцы несчастного, а также повредили артерии и сухожилия.







Пострадавшего доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти жизнь несчастного. Полицейским пришлось застрелить агрессивных животных.



Новостной паблик «Плохие новости» поделился кадрами с места происшествия. На видео можно заметить, что вся квартира пострадавшего измазана в крови. Видимо, молодой человек пытался сам остановить кровь до приезда скорой помощи любыми подручными способами.





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