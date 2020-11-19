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В Белорецке спасатели помогли женщине, дрейфовавшей на льдине посреди Белой

В Белорецке спасатели помогли женщине, дрейфовавшей на льдине посреди Белой

Белорецкий район | 19 ноя 2020 | 10:33

В Башкирии спасатели сняли со льдины женщину на реке Белой. Инцидент произошел в городе Белорецке. Очевидцы сообщили, что на льдине посреди реки стоит женщина.



На помощь оперативно выехали спасатели, медики и полиция. Как выяснилось, белоречанка провалилась под лед. Но смогла самостоятельно выбраться на небольшой островок реки.

При помощи спасательной доски спасатели достали путешественницу и передали медикам. Что заставило выйти женщину на лед — не известно. По мнению специалистов Госкомитета РБ по ЧС, судьба ей подарила второй шанс. Переохлаждение организма, течение, тяжелая одежда и другие факторы могли привести к гибели. Выжить в такой ситуации – большая удача. Так, 15 ноября на озере Атавды Абзелиловского района нашли погибшего рыбака, который утонул, провалившись в воду. Тело несчастного вмерзло в лед.

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Источник: gtrk.tv

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