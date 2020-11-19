Появились видеокадры с места убийства воспитательницы в Кармаскалинском районе

Кармаскалинский район | 19 ноя 2020 | 10:41

Появилась запись с камер и подробности убийства воспитательницы детского сада в Кармаскалинском районе. Журналисты ГТРК-Башкортостан поговорили также с мужчиной, который помог задержать нападавшего.





По информации телеканала, убийство произошло в детском саду села Старые Киешки. В настоящий момент дошкольное учреждение временно после произошедшего не работает. В рабочем режиме осталась школа, которая находится в том же здании. Именно оттуда учитель физкультуры помог задержать нападавшего.



Как выяснилось, подозреваемый, крупный мужчина, попал на записи с камер наблюдения. В тот день он пришел в детский сад с черным пакетом, дверь ему открыла сама жертва, которая находилась с ним в разводе около месяца.



Нападение произошло во время тихого часа, поэтому дети, спавшие в другом помещении, ничего не слышали. На помощь позвали испуганные коллеги потерпевшей, которые выбрались на улицу через запасной выход. На крики о помощи прибежал 30-летний учитель физкультуры Денис, который помог задержать преступника.

«Злой был, да. Он сказал «если дернешься, я тебя тоже порежу». Я спокойно его попросил «не делай глупостей, выйди, здесь дети». Он меня послушался, как ни странно. Ну чуть-чуть подальше я его отвел и там уже свалил», – рассказал он.

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Подозреваемого передали правоохранителям, а женщину погрузили в карету скорой помощи, где она скончалась по пути в больницу.Напомним, трагедия произошла 17 ноября. В тот день 49-летний мужчина пришел в детский сад пьяным и несколько раз ударил ножом свою бывшую супругу.