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В Уфе рабочий, во время строительства моста, упал с высоты

В Уфе рабочий, во время строительства моста, упал с высоты

Уфа | 19 ноя 2020 | 10:45

19 сентября на площадке реконструкции моста через Белую в створе улицы Воровского в Уфе произошел несчастный случай, в результате которого серьезно пострадал 33-летний работник «Мостоотряда №30 АО «Уралмостстрой».



В тот день бригада работала на высоте в пять метров, выполняя монтаж металлического укрытия для сварочных работ. «Тепляк» имел два входа-выхода, при этом один из них оказался на границе перепада на высоту больше 1,8 метра. В итоге 33-летний электрогазосварщик упал, получив тяжелую травму головы.

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Специалисты гострудинспекции Башкирии установили, что инцидент произошел из-за того, что на границе перепадов по высоте не было защитных устройств и страховочных ограждений. Кроме того, дверь «тепляка» не предусматривала возможность блокировки - итоге мужчина упал в проем. За допущенные нарушения виновные сотрудники понесут административное наказание.

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Источник: www.sobkor02.ru

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