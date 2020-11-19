В Чекмагушевском районе в заброшенном домике сгорел мужчина

Чекмагушевский район | 19 ноя 2020 | 11:52

Пожар в садовом домике унес жизнь человека в Чекмагушевском районе Башкирии. По сообщению пресс-службы МЧС РФ по республике, в 6 утра 19 ноября на пульт дежурного поступило сообщение о том, что горит заброшенный садовый дом в 5 километрах от села Чекмагуш.







Огонь охватил дощатое помещение размером 3х6 м. Пожар локализован в 06:25, открытое горение ликвидировано в 06:30. К сожалению, на пепелище было обнаружено тело мужчина, его личность на данный момент устанавливается. Причины возникновения пожара выясняются, на месте сейчас работают оперативники следственной группы и дознаватель МЧС России.



Ранее сообщалось о том, что в Чекмагушевском районе водителя мусоровоза насмерть задавило прессом.





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