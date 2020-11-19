Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Чекмагушевском районе в заброшенном домике сгорел мужчина

В Чекмагушевском районе в заброшенном домике сгорел мужчина

В Чекмагушевском районе в заброшенном домике сгорел мужчина

Чекмагушевский район | 19 ноя 2020 | 11:52

Пожар в садовом домике унес жизнь человека в Чекмагушевском районе Башкирии. По сообщению пресс-службы МЧС РФ по республике, в 6 утра 19 ноября на пульт дежурного поступило сообщение о том, что горит заброшенный садовый дом в 5 километрах от села Чекмагуш.



Огонь охватил дощатое помещение размером 3х6 м. Пожар локализован в 06:25, открытое горение ликвидировано в 06:30. К сожалению, на пепелище было обнаружено тело мужчина, его личность на данный момент устанавливается. Причины возникновения пожара выясняются, на месте сейчас работают оперативники следственной группы и дознаватель МЧС России.

Ранее сообщалось о том, что в Чекмагушевском районе водителя мусоровоза насмерть задавило прессом

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: