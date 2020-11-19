В Янаульском районе пьяный дебошир устроил погром в магазине, угрожая продавцу

Пьяный посетитель магазина в Янаульском районе совершил разбойное нападение и угрожал забить продавца бутылкой водки. 21-летнего налетчика задержали в деревне Старый Артаул. В полицию смогла позвонить сама сотрудница местного магазина, которая смогла убежать, пока буйный грабитель переворачивал магазин вверх дном.
По словам 27-летней женщины, посетитель вначале требовал дать ему алкоголь в долг. Когда она отказала незнакомцу, тот схватил ее одной рукой, в другую взял бутылку водки с прилавка и стал ей угрожать. Налетчик потребовал от жертвы сидеть тихо, а сам начал вываливать полки и крушить прилавки в поисках алкоголя и денег.
Задержанный признался полицейским, что не до конца понимает, зачем ему нужно было крушить магазин.
По факту разбоя следователем Отдела МВД России по Янаульскому району возбуждено уголовное дело. Ранее судимый за кражу парень был помещен под стражу, прокомментировали в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.