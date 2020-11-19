В Янаульском районе пьяный дебошир устроил погром в магазине, угрожая продавцу

Янаульский район | 19 ноя 2020 | 18:43

Пьяный посетитель магазина в Янаульском районе совершил разбойное нападение и угрожал забить продавца бутылкой водки. 21-летнего налетчика задержали в деревне Старый Артаул. В полицию смогла позвонить сама сотрудница местного магазина, которая смогла убежать, пока буйный грабитель переворачивал магазин вверх дном.







По словам 27-летней женщины, посетитель вначале требовал дать ему алкоголь в долг. Когда она отказала незнакомцу, тот схватил ее одной рукой, в другую взял бутылку водки с прилавка и стал ей угрожать. Налетчик потребовал от жертвы сидеть тихо, а сам начал вываливать полки и крушить прилавки в поисках алкоголя и денег.



Задержанный признался полицейским, что не до конца понимает, зачем ему нужно было крушить магазин.

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По факту разбоя следователем Отдела МВД России по Янаульскому району возбуждено уголовное дело. Ранее судимый за кражу парень был помещен под стражу, прокомментировали в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.