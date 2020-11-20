Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе 29-летний мужчина надругался над 17-летней девушкой

В Уфе 29-летний мужчина надругался над 17-летней девушкой

В Уфе 29-летний мужчина надругался над 17-летней девушкой

Уфа | 20 ноя 2020 | 10:09

16 ноября преступник напал на нее на улице, схватил за верхнюю одежду и затащил внутрь спортивного клуба. Изувер изнасиловал подростка и ударил ее головой об пол.



Уфимцу предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего с применением насилия).

Калининский районный суд города Уфы удовлетворил ходатайство следователя, избрав обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО насильник пробудет до 16 января 2021 года, рассказали в Объединенной пресс-службе судов РБ.


Ранее сообщалось об уфимце, который жестоко убил свою гостью за оскорбления в его адрес. В сентябре 2020 года мужчина познакомился с жертвой на улице и позвал к себе домой для распития алкоголя

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: