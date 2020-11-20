В Уфе 29-летний мужчина надругался над 17-летней девушкой

Уфа | 20 ноя 2020 | 10:09

16 ноября преступник напал на нее на улице, схватил за верхнюю одежду и затащил внутрь спортивного клуба. Изувер изнасиловал подростка и ударил ее головой об пол.







Уфимцу предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего с применением насилия).



Калининский районный суд города Уфы удовлетворил ходатайство следователя, избрав обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО насильник пробудет до 16 января 2021 года, рассказали в Объединенной пресс-службе судов РБ.

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