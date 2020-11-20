В Кушнаренковском районе подростки обворовали магазин, сделав к нему подкоп

Кушнаренковский район | 20 ноя 2020 | 13:07

В Кушнаренковском районе местная шпана сделала подкоп и обворовала местную торговую точку. В преступлении подозреваются четверо молодых людей, из которых двое-школьники.







По словам 57-летней владелицы магазина, вызвавшей стражей порядка, из помещения пропало более 30 тысяч рублей, пиво и продукты. Прибывшие полицейские, однако, следов взлома не нашли. Оказалось, в помещение был прорыт подкоп, который потом закопали и тщательно замаскировали.



Полицейские по горячим следам вышли на след подозреваемых. По предварительным данным, 19 и 23-летние жители села придумали «блестящий план», как обворовать магазин. Для его реализации они пригласили двух местных школьников.



Общими усилиями был сделан подкоп. Самого маленького отправили внутрь. Мальчик легко пролез и вытащил из магазина деньги, пиво и продукты. 30 тысяч воришки поделили «по-честному» — большая часть куша досталась тому, кто заполз в магазин и сделал большую часть работы.



После всего друзья закопали проход и замаскировали все следы своего пребывания. Все четверо выпили взятое из магазина пиво на окраине села и разошлись по домам.

- По факту кражи следователем возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о привлечении 19-летнего и 23-летнего парней к ответственности по факту вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

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