Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Салаватском районе неизвестные устроили погром в геопарке "Янганта"

В Салаватском районе неизвестные устроили погром в геопарке "Янганта"

В Салаватском районе неизвестные устроили погром в геопарке "Янганта"

Салаватский район | 20 ноя 2020 | 16:24

От действий неизвестных хулиганов пострадал геопарк «Янгантау». Хулиганы устроили погром на объекте мирового значения «Геологический разрез Мечетлино».



Очевидцы рассказали, что были сломаны информационные стенды, а также беседка для отдыха. После себя вандалы оставили мусор и разбитые бутылки. Злоумышленников в настоящий момент ищет полиция.

Напомним, геопарк «Янгантау» входит в список глобальных геопарков ЮНЕСКО. Ранее сообщалось, что в данный список могут включить и геопарк «Торатау». Такую задачу обозначил Глава республики на ближайшее будущее. Радий Хабиров также планирует увеличить поток отдыхающих в регион до 3,5 миллионов человек и развивать внутренний туризм в Башкирии.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: социальные сети

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: