В Салаватском районе неизвестные устроили погром в геопарке "Янганта"

Салаватский район | 20 ноя 2020 | 16:24

От действий неизвестных хулиганов пострадал геопарк «Янгантау». Хулиганы устроили погром на объекте мирового значения «Геологический разрез Мечетлино».







Очевидцы рассказали, что были сломаны информационные стенды, а также беседка для отдыха. После себя вандалы оставили мусор и разбитые бутылки. Злоумышленников в настоящий момент ищет полиция.

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Фото: социальные сети

Напомним, геопарк «Янгантау» входит в список глобальных геопарков ЮНЕСКО. Ранее сообщалось, что в данный список могут включить и геопарк «Торатау». Такую задачу обозначил Глава республики на ближайшее будущее. Радий Хабиров также планирует увеличить поток отдыхающих в регион до 3,5 миллионов человек и развивать внутренний туризм в Башкирии.