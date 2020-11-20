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Пожар в Салаватском районе унес жизнь пожилого мужчины

Пожар в Салаватском районе унес жизнь пожилого мужчины

Салаватский район | 20 ноя 2020 | 17:39

Пресс-служба МЧС по Башкирии сегодня, 20 ноября, сообщила о смертельном пожаре, который унес жизнь 81-летнего мужчины.

По данным спасателей, информация о возгорании поступила к ним в 12:59. Очевидцы сообщили, что пожар начался в бревенчатом доме в селе Малояз Салаватского района.



Локализовать возгорание удалось в 13:06, полностью ликвидировать в 13:11. Тело погибшего обнаружили на месте пожара во время тушения. Причина произошедшего пока что выясняется. 

Ранее сообщалось о том, что в Салаватском районе неизвестные устроили погром в геопарке "Янгантау". Очевидцы рассказали, что были сломаны информационные стенды, а также беседка для отдыха.

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Источник: gorobzor.ru

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