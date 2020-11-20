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В Мелеузе тепловоз насмерть сбил мужчину на ж/д станции

В Мелеузе тепловоз насмерть сбил мужчину на ж/д станции

Мелеузовский район | 20 ноя 2020 | 20:49

В городе Мелеузе поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.



Все случилось вечером 17 ноября на городской железнодорожной станции. Машинист тепловоза совершал маневр, как вдруг перед ним оказался 48-летний мужчина. Состав совершил на него наезд, от чего тот получил тяжелые травмы.

На место сразу же были вызваны медики. «Скорая» доставила пострадавшего в центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей, мужчину спасти не удалось. Расследовать инцидент на злополучной станции были направлены сотрудники линейного управления, следственного комитета и внутренних дел.

Ранее сообщалось о том, что в Мелеузе сотрудница УФСИН спасла из горящего дома двух подростков.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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