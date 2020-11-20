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В Туймазинском районе спасли собаку, провалившуюся под лед

В Туймазинском районе спасли собаку, провалившуюся под лед

Туймазинский район | 20 ноя 2020 | 21:01

В Башкирии спасатели вытащили из реки собаку. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщили в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС.



По словам представителя ведомства, очевидцы обратились в экстренную службу и рассказали, что в селе Агиртамак Туймазинского района Башкирии на реке Усень собака провалилась под лед. Спасатели тут же бросились на помощь собаке. Они извлекли ее при помощи спасательной доски. Как рассказали в ведомстве, животное не пострадало.

— Такие происшествия случаются не только с животными, но и с людьми, — прокомментировали в пресс-службе. — Просим вас быть осторожными и в случае чего обращаться в экстренные службы по единому номеру 112.


Ранее сообщалось о том, что в Туймазах электромонтера зажало между подъёмным краном и грузовой тележкой

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Источник: ufa1.ru
Фото: Госкомитет по ЧС

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