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Авария в Илишевском районе: водитель «Хендай Акцент» выехал на обгон и столкнулся со встречным грузовиком

Авария в Илишевском районе: водитель «Хендай Акцент» выехал на обгон и столкнулся со встречным грузовиком

Илишевский район | 21 ноя 2020 | 10:09

Смертельная авария на трассе М-7 «Волга» в Башкирии произошла поздним вечером в пятницу 20 ноября.

По предварительным данным, водитель «Хендай Акцент» ехал со стороны Казани в Уфу. В Илишевском районе республики мужчина за рулём иномарки не убедился в отсутствии встречного движения и выехал на обгон.



На встречу двигался грузовик «Вольво». Удар оказался такой силы, что шансов выжить у водителя «Хендай» не было. Машина разбита «всмятку». Водитель большегруза не пострадал.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД и другие компетентные органы.

Ранее сообщалось о смертельной аварии в Стерлитамакском районе: водитель «Лады Веста» погиб, опрокинувшись в кювет

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: Башинформ

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