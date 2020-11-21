Авария в Илишевском районе: водитель «Хендай Акцент» выехал на обгон и столкнулся со встречным грузовиком

Смертельная авария на трассе М-7 «Волга» в Башкирии произошла поздним вечером в пятницу 20 ноября.
По предварительным данным, водитель «Хендай Акцент» ехал со стороны Казани в Уфу. В Илишевском районе республики мужчина за рулём иномарки не убедился в отсутствии встречного движения и выехал на обгон.
На встречу двигался грузовик «Вольво». Удар оказался такой силы, что шансов выжить у водителя «Хендай» не было. Машина разбита «всмятку». Водитель большегруза не пострадал.
Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД и другие компетентные органы.