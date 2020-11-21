В Нефтекамке мужчина скрыто снимал на камеру телефона женщину в туалете

Нефтекамск | 21 ноя 2020 | 10:48

Посетительница торгового центра в башкирском городе Нефтекамске стала жертвой вуайериста. Об этом женщина рассказала в соцсетях. По ее словам, в туалете ее на камеру телефона снимал незнакомец.







– В кабинке женского туалета я случайно заметила, что с соседней кабинки сверху немного торчит телефон и резко пропадает. Как будто кто-то снимал. Я не сразу поняла, что к чему. Выйдя из кабинки, я решила подождать и посмотреть, что за персонаж оттуда выйдет. Ждала я минут пять. Когда в туалете никого не осталось, была полная тишина, с кабинки вышел мужчина, – рассказал горожанка.



Она остановила неизвестного и «стала допрашивать, что он делает в женском туалете» и зачем снимает происходящее в соседних кабинках. В ответ на это мужчина огрызнулся и сбежал.

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Женщина призвала жительниц города «быть бдительней» и даже дала ориентировку на вуайериста, прикрепив к посту кадры с камеры видеонаблюдения. Приметы: голубые глаза, темно-рыжие волосы, на вид лет 35-40 лет. Был одет в темно-синюю зимнюю куртку с черным мехом на капюшоне, темно-синюю шапку, черные штаны, черные кроссовки с белой полоской.