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В Уфе на автомобиль упала часть облицовочной плиты

В Уфе на автомобиль упала часть облицовочной плиты

Уфа | 21 ноя 2020 | 11:47

В столице Башкирии припаркованная машина пострадала под упавшими фрагментами облицовочной плиты.

Накануне, 20 ноября, стало известно о ЧП, происшедшем возле высотного дома по улице Аксакова, 62 в Уфе. Подробности сообщили в столичном управлении гражданской защиты.



Примерно в 16.00 на автомобиль Volkswagen Polo упали осколки облицовочной плиты со стены многоэтажного дома. К счастью, никто из людей при этом не пострадал.

Ликвидацией последствий занялась управляющая компания данного дома. причины случившегося выясняются.
Ранее сообщалось об аварии в Уфе. Здесь иномарка столкнулась с автобусом, пострадал пожилой пассажир.

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Источник: mkset.ru

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