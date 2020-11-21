В Уфе на автомобиль упала часть облицовочной плиты

Уфа | 21 ноя 2020 | 11:47

В столице Башкирии припаркованная машина пострадала под упавшими фрагментами облицовочной плиты.



Накануне, 20 ноября, стало известно о ЧП, происшедшем возле высотного дома по улице Аксакова, 62 в Уфе. Подробности сообщили в столичном управлении гражданской защиты.







Примерно в 16.00 на автомобиль Volkswagen Polo упали осколки облицовочной плиты со стены многоэтажного дома. К счастью, никто из людей при этом не пострадал.



Ликвидацией последствий занялась управляющая компания данного дома. причины случившегося выясняются.

Ранее сообщалось об аварии в Уфе. Здесь иномарка столкнулась с автобусом, пострадал пожилой пассажир.





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