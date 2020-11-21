В Уфе на автомобиль упала часть облицовочной плиты

В столице Башкирии припаркованная машина пострадала под упавшими фрагментами облицовочной плиты.
Накануне, 20 ноября, стало известно о ЧП, происшедшем возле высотного дома по улице Аксакова, 62 в Уфе. Подробности сообщили в столичном управлении гражданской защиты.
Примерно в 16.00 на автомобиль Volkswagen Polo упали осколки облицовочной плиты со стены многоэтажного дома. К счастью, никто из людей при этом не пострадал.
Ликвидацией последствий занялась управляющая компания данного дома. причины случившегося выясняются. Ранее сообщалось об аварии в Уфе. Здесь иномарка столкнулась с автобусом, пострадал пожилой пассажир.