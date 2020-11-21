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В Сибае пьяный мужчина попытался угнать автомобиль

В Сибае пьяный мужчина попытался угнать автомобиль

Сибай | 21 ноя 2020 | 11:52

34-летняя жительница г. Сибая обратилась в полицию, когда обнаружила, что кто-то проник в машину и пытался угнать ее.



Как предполагает следствие, вечером молодой человек в состоянии алкогольного опьянения проходил и обнаружил на одной из улиц незапертый автомобиль «ВАЗ-2107». Он проник в салон, напрямую замкнул систему зажигания и решил прокатиться на ней по городу. Но, проехав два метра, он передумал и покинул авто. Только утром хозяйка обнаружила, что ее машину пытались похитить и заявила о произошедшем в полицию.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый за угон и кражу 21-летний местный житель.

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«По факту покушения на угон возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде», — сообщили в пресс-службе МВД РФ по РБ.
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Источник: gtrk.tv

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