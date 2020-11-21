В Уфе пытались украсть серебряный памятник клещу

В Уфе хулиганы пытались украсть серебряный памятник клещу. Об этом сообщил его создатель Олег Чегодаев на своей личной странице в социальных сетях накануне, 20 ноября.
— На символ города, клеща Валеру, было совершено покушение. И если бы не череда совершенно волшебных случайностей, он был бы уже в руках подонков, — сообщил Чегодаев.
По рассказу Олега, кражи удалось избежать чудом. Сам Чегодаев вернулся в офис своей фирмы, от которой неподалеку расположен арт-объект, за зарядкой. А незадолго до его приезда похитителей заметили мимо проходящие неравнодушные горожане, которые и рассказали Олегу о случившемся.