В Уфе пытались украсть серебряный памятник клещу

| 21 ноя 2020 | 14:44

В Уфе хулиганы пытались украсть серебряный памятник клещу. Об этом сообщил его создатель Олег Чегодаев на своей личной странице в социальных сетях накануне, 20 ноября.







— На символ города, клеща Валеру, было совершено покушение. И если бы не череда совершенно волшебных случайностей, он был бы уже в руках подонков, — сообщил Чегодаев.



По рассказу Олега, кражи удалось избежать чудом. Сам Чегодаев вернулся в офис своей фирмы, от которой неподалеку расположен арт-объект, за зарядкой. А незадолго до его приезда похитителей заметили мимо проходящие неравнодушные горожане, которые и рассказали Олегу о случившемся.

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Фото: Олег Чегодаев / Vk.com

Теперь арт-объект переберется на «зимовку», в то время как его создатель будет думать над тем, как укрепить Валеру на своем законном месте.