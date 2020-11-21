Под Салаватом столкнулись «Черри Тигго» и «Киа Рио», погиб человек

Салават | 21 ноя 2020 | 21:55

21 ноября утром авария на трассе Уфа-Оренбург под Салаватом унесла жизнь человека.



По оперативным данным, столкнулись «Черри Тигго» и «Киа Рио». Водитель первой иномарки не уступил дорогу второму автомобилю, которые ехал по главной дороге из Оренбурга в столицу Башкирии.







Три человека доставлены в ближайшую больницу. Один – погиб на месте.



В обстоятельствах ДТП разбираются компетентные органы, в том числе сотрудники ГИБДД республики.



Ранее сообщалось об аварии в Илишевском районе. Здесь водитель «Хендай Акцент» выехал на обгон и столкнулся со встречным грузовиком. Удар оказался такой силы, что шансов выжить у водителя «Хендай» не было.





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Фото: ИА «Башинформ»