Под Салаватом столкнулись «Черри Тигго» и «Киа Рио», погиб человек

21 ноября утром авария на трассе Уфа-Оренбург под Салаватом унесла жизнь человека.
По оперативным данным, столкнулись «Черри Тигго» и «Киа Рио». Водитель первой иномарки не уступил дорогу второму автомобилю, которые ехал по главной дороге из Оренбурга в столицу Башкирии.
Три человека доставлены в ближайшую больницу. Один – погиб на месте.
В обстоятельствах ДТП разбираются компетентные органы, в том числе сотрудники ГИБДД республики.
Ранее сообщалось об аварии в Илишевском районе. Здесь водитель «Хендай Акцент» выехал на обгон и столкнулся со встречным грузовиком. Удар оказался такой силы, что шансов выжить у водителя «Хендай» не было.