В Уфе 11-летний ребенок выпал с балкона 16 этажа

Уфа | 22 ноя 2020 | 11:21

Жуткая трагедия произошла в Уфе. Из дома в жилом комплексе на проспекте Октября выпал ребёнок. 11-летний мальчик упал с балкона на 16 этаже.



Как сообщает прокуратура Орджоникидзевского района, смерть подростка наступила сразу. Очевидцы сообщают, что мальчик поссорился с мамой после неудачного выступления на олимпиаде.







Жильцы жилого комплекса:



Сегодня похоронили. Весь «идель» в шоке. Деньги собирали для родителей. Уже не вернёшь [ребёнка].

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