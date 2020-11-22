В Уфе 11-летний ребенок выпал с балкона 16 этажа
Уфа | 22 ноя 2020 | 11:21
Жуткая трагедия произошла в Уфе. Из дома в жилом комплексе на проспекте Октября выпал ребёнок. 11-летний мальчик упал с балкона на 16 этаже.
Как сообщает прокуратура Орджоникидзевского района, смерть подростка наступила сразу. Очевидцы сообщают, что мальчик поссорился с мамой после неудачного выступления на олимпиаде.
Жильцы жилого комплекса:
Сегодня похоронили. Весь «идель» в шоке. Деньги собирали для родителей. Уже не вернёшь [ребёнка].Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Расследование несчастного случая продолжается.
Ранее сообщалось о том, что в столице Башкирии припаркованная машина пострадала под упавшими фрагментами облицовочной плиты.
Источник:
bash.news
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