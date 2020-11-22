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В Архангельском районе мужчина попал в ДТП на угнанной машине

В Архангельском районе мужчина попал в ДТП на угнанной машине

Архангельский район | 22 ноя 2020 | 11:35

Житель Архангельского района Башкирии стал жертвой автоугонщика. Со двора дома неизвестный угнал его "Ниву". Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, потерпевший оставил ключи от зажигания в салоне.



Оперативники задержали подозреваемого в угоне по горячим следам. Им оказался 45-летний мужчина, который ранее уже имел проблемы с законом. Отпираться он не стал.

Пресс-служба МВД по Башкирии:

Сельчанин после распития спиртных напитков решил встретиться с приятелем. Однако планы у него, неожиданно, поменялись. Проходя по улице, он заметил чужой незакрытый автомобиль и отправился на нем на реку за глиной. Приехав домой, сельчанин запланировал отвезти в пункт приема металлолом. По пути, подвыпивший гражданин не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Оставив машину на месте происшествия, мужчина направился в деревню за помощью. Вскоре его задержали полицейские.
По факту угона оперативники возбудили уголовное дело. Автомобиль вернули хозяину. Сейчас подозреваемый находится под административным арестом.

Ранее сообщалось о том, что в Архангельском районе Башкирии 21-летний местный житель застрелил из охотничьего ружья родного брата. Убийство произошло ранним утром 13 сентября.

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Источник: bash.news

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