В Архангельском районе мужчина попал в ДТП на угнанной машине

Архангельский район | 22 ноя 2020 | 11:35

Житель Архангельского района Башкирии стал жертвой автоугонщика. Со двора дома неизвестный угнал его "Ниву". Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, потерпевший оставил ключи от зажигания в салоне.







Оперативники задержали подозреваемого в угоне по горячим следам. Им оказался 45-летний мужчина, который ранее уже имел проблемы с законом. Отпираться он не стал.



Пресс-служба МВД по Башкирии:



Сельчанин после распития спиртных напитков решил встретиться с приятелем. Однако планы у него, неожиданно, поменялись. Проходя по улице, он заметил чужой незакрытый автомобиль и отправился на нем на реку за глиной. Приехав домой, сельчанин запланировал отвезти в пункт приема металлолом. По пути, подвыпивший гражданин не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Оставив машину на месте происшествия, мужчина направился в деревню за помощью. Вскоре его задержали полицейские.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram