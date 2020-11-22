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В Башкирии пропал житель Белебея Александр Самойлов

В Башкирии пропал житель Белебея Александр Самойлов

Белебеевский район | 22 ноя 2020 | 11:52

В Башкирии пропал житель г. Белебея Самойлов Александр Егорович, 1943 года рождения. 21 ноября 2020 года он ушёл из дома и не вернулся, сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в РБ.

Известно, что мужчина нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы седые короткие, глаза карие.


Был одет: синяя куртка с белыми отражающимися полосами по бокам и спине, коричневые штаны, чёрные галоши, синяя болоньевая шапка-ушанка.

Инфорг поиска: Айгуль 89050069960.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии загадочным образом пропала 40-летняя жительница Белебея Марина Рахматуллина

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Источник: www.bashinform.ru

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