В Башкирии пропал житель Белебея Александр Самойлов
Белебеевский район | 22 ноя 2020 | 11:52
В Башкирии пропал житель г. Белебея Самойлов Александр Егорович, 1943 года рождения. 21 ноября 2020 года он ушёл из дома и не вернулся, сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в РБ.
Известно, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы седые короткие, глаза карие.
Был одет: синяя куртка с белыми отражающимися полосами по бокам и спине, коричневые штаны, чёрные галоши, синяя болоньевая шапка-ушанка.
Инфорг поиска: Айгуль 89050069960.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии загадочным образом пропала 40-летняя жительница Белебея Марина Рахматуллина
Источник:
www.bashinform.ru
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