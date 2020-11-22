В Башкирии пропал житель Белебея Александр Самойлов

Белебеевский район | 22 ноя 2020 | 11:52

В Башкирии пропал житель г. Белебея Самойлов Александр Егорович, 1943 года рождения. 21 ноября 2020 года он ушёл из дома и не вернулся, сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в РБ.



Известно, что мужчина нуждается в медицинской помощи.







Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы седые короткие, глаза карие.

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