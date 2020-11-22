В Белорецком районе Башкирии при странных обстоятельствах пропала Альфия Даутова

Белорецкий район | 22 ноя 2020 | 16:07

В селе Абзаково Белорецкого района Башкирии без вести пропала 42-летняя Альфия Даутова. Как сообщают волонтеры «Лиза Алерт», женщина выехала из дома на автомобиле «Рено Сандеро» (на фото) 18 ноября 2020 года, с тех пор ее местонахождение неизвестно.







Особые приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, черные волосы, зеленые глаза. Была одета в светло-зеленую болоньевую зимнюю куртку, светло-серое трико, белые полуботинки, серую вязаную шапку.



Если вы обладаете информацией о местонахождении Альфии, просьба сообщить по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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Фото: Лиза Алерт