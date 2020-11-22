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В Белорецком районе Башкирии при странных обстоятельствах пропала Альфия Даутова

В Белорецком районе Башкирии при странных обстоятельствах пропала Альфия Даутова

Белорецкий район | 22 ноя 2020 | 16:07

В селе Абзаково Белорецкого района Башкирии без вести пропала 42-летняя Альфия Даутова. Как сообщают волонтеры «Лиза Алерт», женщина выехала из дома на автомобиле «Рено Сандеро» (на фото) 18 ноября 2020 года, с тех пор ее местонахождение неизвестно.



Особые приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, черные волосы, зеленые глаза. Была одета в светло-зеленую болоньевую зимнюю куртку, светло-серое трико, белые полуботинки, серую вязаную шапку.

Если вы обладаете информацией о местонахождении Альфии, просьба сообщить по номеру 8-800-700-54-52 или 112. 

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Ранее сообщалось, что в Башкирии пропал житель г. Белебея Самойлов Александр Егорович, 1943 года рождения. 21 ноября 2020 года он ушёл из дома и не вернулся.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт

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