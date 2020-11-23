ДТП в Учалинском районе: водитель ВАЗ-2110 насмерть сбил пожилого мужчину

Учалинский район | 23 ноя 2020 | 09:40

В Учалинском районе зарегистрировано ДТП с погибшим пешеходом, сообщает ГИБДД Башкирии.



Авария произошла 22 ноября на 15 км трассы Имангулово-Базаргулово. По предварительным данным, 30-летний водитель за рулём ВАЗ-2110 сбил 66-летнего местного жителя. В результате ДТП пожилой мужчина скончался до приезда скорой помощи. Отмечается, что погибший пешеход направлялся в попутном направлении в тёмной одежде без световозвращающих элементов.







Всего за минувшие сутки на дорогах республики зафиксировано четыре автомобильные аварии, в ходе которых два человека погибли, трое получили травмы.



Ранее сообщалось об аварии в Уфе. Здесь автомобиль такси "Яндекс" въехал в столб, водитель погиб.





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