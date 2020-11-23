Возле одного из кафе Стерлитамака подростки устроили массовую драку

Стерлитамакский район | 23 ноя 2020 | 20:39

В соцсетях появилась видеозапись, на которой запечатлено, как группа подростков устроила массовую драку возле одного из кафе в Стерлитамаке. Конфликтующих было несколько десятков человек. Предположительно, молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения.







- Ищем людей, которые участвовали в драке на данном видео (с 21-го по 22-е ночью, возле бара 17). Нужен от вас максимальный актив и информация об этих персонажах, думаю многие будут заинтересованы, — призывает помочь очевидцев и участников автор видео.



Как рассказали в Отделе МВД России по городу Стерлитамаку, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на остановке общественного транспорта хулиганы разбили стекло.

- Сотрудниками патрульно-постовой службы города по подозрению в совершении правонарушения трое молодых людей были доставлены в Управление МВД России по городу Стерлитамаку. В отношении двоих из них составлены административные протоколы по ч.2 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», и ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Тем временем, произошедшее вызвало множество комментариев в соцсетях. Пользователи отметили, что такие посты радовать не могут.

- В период пандемии ни один из них не соблюдает нормы, все без маски. И наверняка, все школьники и студенты, которые должны быть дома и учиться, — возмущены подписчики.

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