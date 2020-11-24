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В Бурзянском районе у водителя нашли запрещенные вещества

В Бурзянском районе у водителя нашли запрещенные вещества

Бурзянский район | 24 ноя 2020 | 08:36

Сотрудники ГИБДД Бурзянского района задержали водителя, перевозившего два пакета с наркотиками.



При проведении рейда госавтоинспекторы остановили «Ладу Ниву». Машиной управлял 29-летний житель Свердловской области. Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование. При осмотре автомобиля под пассажирским сиденьем госавтоинспекторы обнаружили два пакета с веществом растительного происхождения. Водителя и пассажира доставили в местный отдел полиции.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических средств».

Ранее сообщалось о том, что в Бурзянском районе в квартире обнаружили школьницу без сознания. По предварительным данным, школьница решила самостоятельно уйти из жизни, но не смогла реализовать идею до конца

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Источник: bash.news

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