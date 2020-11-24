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В Стерлитамаке на заводе "Авангард" произошел взрыв, погиб человек | видео

В Стерлитамаке на заводе "Авангард" произошел взрыв, погиб человек | видео

Стерлитамакский район | 24 ноя 2020 | 09:20

Несчастный случай произошел на территории стерлитамакского завода «Авангард» 23 ноября. По предварительным данным, сбой технологического процесс стал причиной взрыва и человеческих жертв.

По данным Минздрава Башкирии, один человек погиб. Еще двое госпитализированы с тяжелыми травмами.



«Первый получил ожоговый шок III степени и госпитализирован в клиническую больницу №1 города Стерлитамак. У второго состояние удовлетворительное, назначено амбулаторное лечение», — сообщили в министерстве.

Причины и обстоятельства ЧП выясняют компетентные органы. В течение суток предприятие должно сообщить о случившемся в Гострудинспекцию.


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Источник: www.bashinform.ru
Фото: соцсети

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