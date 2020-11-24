В Стерлитамаке на заводе "Авангард" произошел взрыв, погиб человек | видео

Несчастный случай произошел на территории стерлитамакского завода «Авангард» 23 ноября. По предварительным данным, сбой технологического процесс стал причиной взрыва и человеческих жертв.
По данным Минздрава Башкирии, один человек погиб. Еще двое госпитализированы с тяжелыми травмами.
«Первый получил ожоговый шок III степени и госпитализирован в клиническую больницу №1 города Стерлитамак. У второго состояние удовлетворительное, назначено амбулаторное лечение», — сообщили в министерстве.
Причины и обстоятельства ЧП выясняют компетентные органы. В течение суток предприятие должно сообщить о случившемся в Гострудинспекцию.