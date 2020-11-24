Авария в Уфе: водитель Renault Clio спровоцировал массовое столкновение автомобилей

Уфа | 24 ноя 2020 | 10:10

Массовое ДТП с одним пострадавшим произошло в Дёмском районе Уфы, сообщает столичный отдел ГИБДД.







Авария произошла 23 ноября на улице Магистральной около 18:00 вечера. По предварительным данным, 45-летний мужчина за рулём Renault Clio столкнулся с ВАЗ-2110, стоящим на запрещающий сигнал светофора. От удара автомобиль отечественной марки врезался с Renault Duster. В результате ДТП пострадал водитель первой иномарки. Его доставили в больницу и после оказания медицинской помощи отпустили. Отмечается, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.



Напомним, ранее глава Башкирии предложил лишать машин пьяных «уродов».





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram