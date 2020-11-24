В Минздраве Башкирии рассказали, откуда у сбитого в Мишкинском районе мальчика мог появиться алкоголь в крови

Мишкинский район | 24 ноя 2020 | 14:54

В крови сбитого в июле 2020 года 9-летнего мальчика обнаружили алкоголь в объеме 0,33 промилле, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.







В агентстве передали, что алкоголь мог появиться в крови из-за употребления каких-либо напитков или продуктов с содержанием этилового спирта.



«Это могло быть успокоительное средство или сироп для лечения боли в горле. В том числе может быть, что место, откуда производили забор крови, было обработано дезинфицирующим средством или средством для обработки рук, которое используется во время пандемии», – процитировали собеседника в ТАСС.

Напомним, что ДТП произошло 8 июля в Мишкинском районе. Мальчика, который ехал на велосипеде, сбил УАЗ. Ребенок получил тяжкие телесные повреждения. Пресс-служба МВД по Башкирии прокомментировала, что водитель на момент ДТП был трезв. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.





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Фото: с эфира ГТРК-Башкортостан