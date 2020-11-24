Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В одном из гаражей в Туймазах обнаружили тела двух мужчин

В одном из гаражей в Туймазах обнаружили тела двух мужчин

В одном из гаражей в Туймазах обнаружили тела двух мужчин

Туймазинский район | 24 ноя 2020 | 16:21

23 ноября в городе Туймазы была обнаружена страшная находка. В одном из гаражей были найдены тела двух мужчин. Об этом сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.



Известно, что мужчины скончались в салоне автомобиля. Скорее всего причиной несчастного случая стало отравление угарным газом.

Как сообщает председатель ведомства, отравление угарным газом – частая причина несчастных случаев в холодное время года.

Фарит Гумеров, председатель Госкомитета РБ по ЧС:

С наступлением холодов ежегодно сталкиваемся с несчастными случаями, связанными с отравлением угарным газом от работающего двигателя автомобиля. Угарный газ входит в состав выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания. Он не имеет ни цвета, ни запаха. Однако его концентрации в воздухе всего в один процент достаточно, чтобы человек получил смертельную дозу отравления. Помните, что прогревать или ремонтировать автомобили с работающим двигателем в гараже ни в коем случае нельзя, даже при открытых дверях.

Ранее сообщалось о том, что в Туймазинском районе спасли собаку, провалившуюся под лед.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: