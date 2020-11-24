В одном из гаражей в Туймазах обнаружили тела двух мужчин

23 ноября в городе Туймазы была обнаружена страшная находка. В одном из гаражей были найдены тела двух мужчин. Об этом сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.
Известно, что мужчины скончались в салоне автомобиля. Скорее всего причиной несчастного случая стало отравление угарным газом.
Как сообщает председатель ведомства, отравление угарным газом – частая причина несчастных случаев в холодное время года.
Фарит Гумеров, председатель Госкомитета РБ по ЧС:
С наступлением холодов ежегодно сталкиваемся с несчастными случаями, связанными с отравлением угарным газом от работающего двигателя автомобиля. Угарный газ входит в состав выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания. Он не имеет ни цвета, ни запаха. Однако его концентрации в воздухе всего в один процент достаточно, чтобы человек получил смертельную дозу отравления. Помните, что прогревать или ремонтировать автомобили с работающим двигателем в гараже ни в коем случае нельзя, даже при открытых дверях.