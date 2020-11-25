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Авария в Ермекеевском районе: легковушка упала в реку, погибли 3 человека

Авария в Ермекеевском районе: легковушка упала в реку, погибли 3 человека

Ермекеевский район | 25 ноя 2020 | 08:39

Легковушка ВАЗ-2109 упала в реку в Башкирии. Три человека погибли, еще один пострадал.

Как стало известно РЕН ТВ, авария произошла на 55-м километре автодороги "Тарказы - Новотроевка" в Ермекеевском районе республики. 



Отечественный автомобиль съехал с дороги и упал в реку Ик. В машине находились четыре человека, трое скончались на месте, одного доставили в больницу.

Обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.

Ранее сообщалось о том, что в Ермекеевском районе 22-летний работник повредил ногу. По предварительной информации, он проталкивал внутрь свеклу, застрявшую в приёмном устройстве.

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Источник: ren.tv

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