В Бирске полицейские спасли из пожара многодетную семью | видео
Бирский район | 25 ноя 2020 | 11:58
Ночью, 25 ноября, произошел пожар в пригороде Бирска. К счастью, обошлось без происшествий: полицейские успели эвакуировать семью.
Сотрудники ГИБДД во время ночного патруля заметили пожар, тогда они передали информацию в полицию и сами отправились в сторону задымления.
Выяснилось, что горела баня, при этом пламя уже перекинулось на обшивку жилого дома, который стоял рядом. Стражи правопорядка стали будить владельцев хозяйства. В результате двое взрослых и трое детей были эвакуированы.
Инспекторы отключили электроэнергию, вынесли из зоны возгорания пять газовых баллонов, а также отвязали двух собак, которые могли пострадать от огненной стихии.
Ранее сообщалось о том, что в Бирске обнаружили тело пропавшей жительницы. Отметим, о пропаже бабушки сообщали еще 28 мая. В тот день она вышла из дома в селе Калинники и обратно не вернулась.