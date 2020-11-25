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В Бирске полицейские спасли из пожара многодетную семью | видео

В Бирске полицейские спасли из пожара многодетную семью | видео

Бирский район | 25 ноя 2020 | 11:58

Ночью, 25 ноября, произошел пожар в пригороде Бирска. К счастью, обошлось без происшествий: полицейские успели эвакуировать семью.



Сотрудники ГИБДД во время ночного патруля заметили пожар, тогда они передали информацию в полицию и сами отправились в сторону задымления.

Выяснилось, что горела баня, при этом пламя уже перекинулось на обшивку жилого дома, который стоял рядом. Стражи правопорядка стали будить владельцев хозяйства. В результате двое взрослых и трое детей были эвакуированы.

Инспекторы отключили электроэнергию, вынесли из зоны возгорания пять газовых баллонов, а также отвязали двух собак, которые могли пострадать от огненной стихии.

«Прибывшие по вызову сотрудники службы МЧС приступили к ликвидации возгорания, которое длилось три часа. Баня сгорела полностью, дом не пострадал», — сообщили в пресс-службе МВД РФ по РБ.
В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что в Бирске обнаружили тело пропавшей жительницы. Отметим, о пропаже бабушки сообщали еще 28 мая. В тот день она вышла из дома в селе Калинники и обратно не вернулась.


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Источник: gtrk.tv

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