ДТП в Стерлитамакском районе: в машине погибла женщина | видео

Стерлитамакский район | 26 ноя 2020 | 09:10

В ДТП в Стерлитамакском районе Башкирии погибла женщина. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкирии.



Со слов пресс-службы, в восьмом часу вечера на 142-м километре Уфа — Оренбург произошло два ДТП. В одном столкнулись Mitsubishi Lancer и Lada Vesta, в другом — Kia Rio и Skoda Fabia. По предварительной информации, пассажир с автомобиля Mitsubishi вышел на проезжую часть, и в этот момент в нее на скорости влетел автомобиль ВАЗ-2114. От сильного удара женщина погибла на месте происшествия.





— В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в ведомстве.



Ранее сообщалось об аварии в Туймазинском районе. Здесь при опрокидывании в кювет погиб пожилой водитель.

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Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"