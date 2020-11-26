Житель Калтасинского района устроил скандал на поминках отца своей сожительницы

Калтасинский район | 26 ноя 2020 | 09:39

В Калтасинском районе Башкирии 45-летний сельчанин стал фигурантом дела об убийстве и покушении на убийство двух лиц.







Вечером 22 ноября пьяный мужчина устроил скандал на поминках отца своей сожительницы. Он повздорил со знакомым и начал бить 38-летнего мужчину поленом по голове. 78-летний друг потерпевшего решил заступиться за сельчанина и тоже получил несколько ударов.



Дебошира все же остановили, но пожилой мужчина попал в больницу с серьезными травмами. Несмотря на усилия врачей, дедушка скончался спустя два дня.



По данным пресс-службы следкома Башкортостана, душегуб не стал отрицать своей вины. Следователи уже предъявили ему обвинение, а на время следствия суд заключил мужчину под стражу.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в результате пьяной ссоры произошла очередная трагедия. В Калтасинском районе республики от рук 40-летнего родственника пострадала 45-летняя женщина.





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