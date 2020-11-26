В Октябрьском подросток ограбил пожилую женщину

Накануне в Октябрьском произошел вопиющий случай - 14-летний подросток ограбил пожилую женщину. Инцидент произошел в вечернее время суток на улице Гаражной. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Сотрудники Росгвардии принялись отрабатывать территорию. Вскоре оперативники обнаружили схожего по приметам в ориентировке парня. Заметив патрульный автомобиль, подросток попытался скрыться, однако был задержан.
Пресс-служба Росгвардии по Башкирии:
Как было установлено, женщина шла по улице, когда к ней подошел парень, выхватил из рук сумку и бросился бежать. Потерпевшая не растерялась и тут же сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.
Подростка передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее сообщалось о ДТП в Октябрьском. Здесь неизвестный водитель сбил 2-летнюю девочку и скрылся.