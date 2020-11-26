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В Октябрьском подросток ограбил пожилую женщину

В Октябрьском подросток ограбил пожилую женщину

Октябрьский | 26 ноя 2020 | 09:53

Накануне в Октябрьском произошел вопиющий случай - 14-летний подросток ограбил пожилую женщину. Инцидент произошел в вечернее время суток на улице Гаражной. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.



Сотрудники Росгвардии принялись отрабатывать территорию. Вскоре оперативники обнаружили схожего по приметам в ориентировке парня. Заметив патрульный автомобиль, подросток попытался скрыться, однако был задержан.

Пресс-служба Росгвардии по Башкирии:

Как было установлено, женщина шла по улице, когда к ней подошел парень, выхватил из рук сумку и бросился бежать. Потерпевшая не растерялась и тут же сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.
Подростка передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось о ДТП в Октябрьском. Здесь неизвестный водитель сбил 2-летнюю девочку и скрылся.

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Источник: bash.news

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