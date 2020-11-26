В Башкирии пропал житель Октябрьского Евгений Русинов

В Башкирии пропал 61-летний Евгений Русинов из Октябрьского, сообщили накануне, 25 ноября, волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан».
По информации поисковиков, мужчина вышел из дома 15 ноября, и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, седые волосы, серо-голубые глаза. Во что был одет, неизвестно. Если вы что-то знаете о том, где может быть Евгений, сообщите, пожалуйста по телефону горячей линии 8 800 700 54 52.
Накануне в Октябрьском произошел вопиющий случай - 14-летний подросток ограбил пожилую женщину. Инцидент произошел в вечернее время суток на улице Гаражной. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.