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В Башкирии пропал житель Октябрьского Евгений Русинов

В Башкирии пропал житель Октябрьского Евгений Русинов

Октябрьский | 26 ноя 2020 | 10:20

В Башкирии пропал 61-летний Евгений Русинов из Октябрьского, сообщили накануне, 25 ноября, волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан».

По информации поисковиков, мужчина вышел из дома 15 ноября, и с тех пор его местонахождение неизвестно.



Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, седые волосы, серо-голубые глаза. 
Во что был одет, неизвестно.
Если вы что-то знаете о том, где может быть Евгений, сообщите, пожалуйста по телефону горячей линии 8 800 700 54 52.

Накануне в Октябрьском произошел вопиющий случай - 14-летний подросток ограбил пожилую женщину. Инцидент произошел в вечернее время суток на улице Гаражной. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортостан

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