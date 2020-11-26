В Уфе задержали подозреваемого в педофилии молодого человека
Уфа | 26 ноя 2020 | 11:59
Сегодня, 26 ноября, сотрудники правоохранительных органов задержали 22-летнего Константина С., разыскиваемого по подозрению в надругательстве над 7-летним мальчиком в одном из подъездов микрорайона Дема в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.
По версии следствия, 15 ноября подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего мальчика, похитил у него мобильник и деньги, после чего скрылся. В полицию о произошедшем сообщила мама пострадавшего ребенка. Были возбуждены уголовные дела, в том числе по статье «Грабеж».
Личность нападавшего была установлено в ходе работы следователей СКР совместно с сотрудниками полиции. Было осмотрено место происшествия, проведены экспертизы, изучены записи с камер наблюдения в районе, допрошены очевидцы.