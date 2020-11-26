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В Уфе задержали подозреваемого в педофилии молодого человека

В Уфе задержали подозреваемого в педофилии молодого человека

Уфа | 26 ноя 2020 | 11:59

Сегодня, 26 ноября, сотрудники правоохранительных органов задержали 22-летнего Константина С., разыскиваемого по подозрению в надругательстве над 7-летним мальчиком в одном из подъездов микрорайона Дема в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.



По версии следствия, 15 ноября подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего мальчика, похитил у него мобильник и деньги, после чего скрылся. В полицию о произошедшем сообщила мама пострадавшего ребенка. Были возбуждены уголовные дела, в том числе по статье «Грабеж». 

Личность нападавшего была установлено в ходе работы следователей СКР совместно с сотрудниками полиции. Было осмотрено место происшествия, проведены экспертизы, изучены записи с камер наблюдения в районе, допрошены очевидцы. 


- В настоящее время с задержанным проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений, — добавили в ведомстве. 
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Источник: gtrk.tv

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