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Житель Белорецка стал жертвой шантажа: девушка пригрозила выложить его интимные фото

Житель Белорецка стал жертвой шантажа: девушка пригрозила выложить его интимные фото

Белорецкий район | 26 ноя 2020 | 15:53

25-летний парень стал жертвой секс-шантажа. Неизвестная девушка, с которой молодой человек вступил в общение в интернете, решила обогатиться за счёт кавалера. Подробности истории рассказала пресс-служба МВД по РБ.



Житель Белорецкого района начал общение с приятной девушкой в социальной сети. Милая собеседница вошла в доверие парня, они созвонились по видеосвязи, а после их общение приняло сексуальный характер. Но вскоре девушка стала требовать от парня 10 тысяч рублей, угрожая, что опубликует интимную информацию парня.

Молодой человек решил обратиться в полицию. Было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства.

Ранее сообщалось о том, что в селе Абзаково Белорецкого района Башкирии без вести пропала 42-летняя Альфия Даутова. Как сообщают волонтеры «Лиза Алерт», женщина выехала из дома на автомобиле «Рено Сандеро» 18 ноября 2020 года, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

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Источник: bash.news
Фото: vladtime.ru

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