В Стерлитамаке загорелся банный комплекс

Стерлитамакский район | 26 ноя 2020 | 20:43

Сегодня, 26 ноября, в Стерлитамаке произошел серьезный пожар - загорелся банный комплекс. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях.



ЧП произошло на Оренбургском тракте. В настоящее время на месте инцидента работают спецслужбы. На данный момент причина пожара остается неизвестной.







Информация о пострадавших уточняется. Обстоятельства произошедшего выясняются.



Ранее сообщалось о ДТП в Стерлитамакском районе. По предварительной информации, пассажир с автомобиля Mitsubishi вышел на проезжую часть, и в этот момент в нее на скорости влетел автомобиль ВАЗ-2114. От сильного удара женщина погибла на месте происшествия.





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