В Уфе погиб рабочий, сорвавшись с 50-метровой высоты

Уфа | 27 ноя 2020 | 12:53

В Ленинском районе Уфы 19 ноября произошла страшная трагедия. На территории строительства многоквартирного дома мужчина сорвался с 50-метровой высоты. Гострудинспекция Башкирии начала расследование несчастного случая.







27-летний плотник упал с высоты при монтаже щитовой опалубки стены. Парень получил серьёзный травмы, от которых скончался на месте происшествия.



Известно, что инцидент произошёл в квартале, ограниченном улицами Гафури, Коммунистической, Султанова и Чернышевского. Инспекторы по охране труда осмотрели место происшествия и расследуют все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось о том, что 19 сентября на площадке реконструкции моста через Белую в створе улицы Воровского в Уфе произошел несчастный случай, в результате которого серьезно пострадал 33-летний работник «Мостоотряда №30 АО «Уралмостстрой».





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