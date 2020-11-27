В Башкирии пропал житель Стерлитамака Данил Мавлеткулов

Стерлитамакский район | 27 ноя 2020 | 13:03

В Стерлитамаке ведутся поиски 14-летнего подростка. Данил Мавлеткулов ушёл из дома ещё 26 ноября. Местоположение ребёнка до сих пор неизвестно.







Поисками мальчика занимается поисково-спасательный отряд «Отклик». Известно, что в злополучный день Данил вышел из дома с собакой. Но обратно мальчик так и не вернулся. К поискам привлечены и сотрудники полиции.



Приметы: рост примерно 170 см, телосложение полное, светлые короткие волосы. Был одет: коричневая шапка, синяя куртка с коричневым мехов изнутри, синие брюки и черные ботинки. Особые приметы: носит очки.



Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить по телефону: 8-987-10-60-601 или 02.

Ранее сообщалось о том, что 26 ноября, в Стерлитамаке произошел серьезный пожар - загорелся банный комплекс. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях.





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