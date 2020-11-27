В Башкирии пропали две девочки: Аниля Гайфуллина и Кристина Горбунова

| 27 ноя 2020 | 18:00

В Башкирии в ночь с 26 на 27 ноября пропали две девочки-подростка. В последний раз 15-летних Анилю Гайфуллину и Кристину Горбунову видели в селе Охлебинино Иглинского района.







Приметы Анили Гайфуллиной: светлые волосы под карэ, рост около 155-162 сантиметров, губы чуть пухлые, нос большой, глаза карие, брови черные.



Особая примета: тату на шее.

Была одета: в черную длинную куртку, черные легинсы, ботинки на шнурках.



Приметы Кристины Горбуновой: рост около 153-158 сантиметров, глаза большие карие, нос большой, губы тонкие, ушли прилегающие к голове, брови тонкие темные, волосы черные, возможно собраны в хвост.



Была одета: в черную куртку с розовыми пайетками на карманах; брюки черные в желтую полоску, яркие.

Всех, кто обладает какой-либо информацией об их местонахождении, просят обратиться по контактам: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных), 8-927-969-89-19, 8 996 106-56-69.





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Фото: «Поиск детей - Уфа»