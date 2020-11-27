Житель Хайбуллинского района устроил резню в общежитии

Хайбуллинский район | 27 ноя 2020 | 18:12

Жителя села Акъяр обвинили в покушении на убийство. Ночью мужчина устроил кровавую резню в общежитии. Суд вынес подозреваемому обвинительный приговор.







Как сообщает Зилаирский межрайонный суд, мужчина в компании друзей проводил время за распитием алкоголя. В какой-то момент между ним и ещё несколькими товарищами вспыхнул конфликт. В разгар ссоры подозреваемый вышел из комнаты, а после вернулся с ножом, спокойно сел на кровать и сообщил, что «пришёл вас резать».



Один из оппонентов попытался убежать, но получил за это несколько ударов ножом в различные части тела. Его госпитализировали. Несмотря на то, что пострадавший потерял много крови, его удалось спасти. А нападавшего приговорили к трём годам и шести месяцам лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что в Хайбуллинском районе Башкирии мужчина ударил ножом соседа за то, что тот его разбудил. Полицейские задержали подозреваемого.





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